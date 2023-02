Bic : évolution du Conseil d'administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Bic s'est réuni le 14 février, et a décidé de soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires du 16 mai la nomination de Véronique Laury pour succéder à Marie-Pauline Chandon-Moët, dont le mandat vient à expiration et qui ne souhaite pas le voir renouvelé.

"Je remercie vivement Marie-Pauline pour sa précieuse contribution aux travaux du Conseil d'administration depuis 2003. Ses qualités humaines et son expertise ont soutenu le succès de notre Groupe durant son mandat", commente Nikos Koumettis, Président du Conseil d'administration.

Véronique Laury représentera la famille BICH. Elle siège actuellement en tant qu'administratrice au Conseil d'administration de plusieurs sociétés internationales, dont Sodexo, Ikea, British American Tobacco, WeWork et Eczacibasi. Ancienne élève de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, elle a débuté sa carrière chez Leroy Merlin avant de rejoindre le groupe Kingfisher en 2003. De 2014 à 2019, elle a occupé le poste de directrice générale du groupe Kingfisher à Londres.

Le Conseil a également pris acte de la décision d'Elizabeth Bastoni de mettre fin à son mandat d'administratrice indépendante, de Présidente du Comité des Rémunérations et du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, à compter de la prochaine assemblée générale des actionnaires, pour raisons personnelles.

Le Conseil d'Administration la remercie "chaleureusement pour sa contribution active aux activités du Conseil, notamment en tant que Présidente de deux Comités. Les administrateurs saluent également son implication en tant qu'Administratrice Référente entre mai 2021 et mai 2022 et son engagement à développer et superviser la mise en oeuvre du plan stratégique Horizon".

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a lancé la recherche d'une nouvelle administratrice indépendante, et a pour objectif de proposer sa nomination à l'Assemblée générale des actionnaires de BIC le 16 mai 2023.