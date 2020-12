Bic et Exane BNP Paribas lancent le premier programme de rachat d'actions à Impact ESG en Europe

Bic et Exane BNP Paribas lancent le premier programme de rachat d'actions à Impact ESG en Europe









Crédit photo © Bic

(Boursier.com) — BIC annonce le lancement, en collaboration avec Exane BNP Paribas, du premier programme européen de rachat d'actions à impact ESG, qui permettra d'allouer des fonds à J-PAL, centre de recherche mondial travaillant à la réduction de la pauvreté, ainsi qu'à la Fondation d'entreprise BIC pour l'éducation.

Ce programme innovant s'inscrit dans le cadre de la politique d'allocation du capital de BIC, destinée à financer une croissance rentable et à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. La composante ESG est en cohérence avec les valeurs, la vision et la mission de BIC, et sa volonté d'agir en tant qu'entreprise citoyenne et responsable.

Une partie des fonds sera versée au Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), le centre de recherche mondial dirigé par les professeurs Abhijit Banerjee, Esther Duflo et Ben Olken. Les projets financés seront axés sur l'éducation, notamment la réduction du décrochage scolaire, la promotion des "soft skills" et la réduction des inégalités. Des fonds seront également alloués à la Fondation d'entreprise BIC pour l'Education.

"Depuis sa création, BIC s'est engagé avec force en faveur de l'éducation dans le monde entier, en particulier au travers de notre programme "Writing The Future, Together", dont l'un des engagements est d'investir pour une vie meilleure à travers l'éducation, et de la Fondation d'entreprise BIC pour l'éducation. Nous sommes fiers d'initier ce programme de rachat d'actions à Impact avec Exane BNP Paribas et de soutenir le travail de J-PAL. A l'heure où les notions de pérennité et d'utilité deviennent majeures pour les entreprises, ce programme innovant permettra de créer de la valeur à long terme pour les parties prenantes", a déclaré Gonzalve Bich, directeur général de BIC.

"Cette généreuse contribution nous permettra de poursuivre les progrès réalisés dans l'évaluation de l'efficacité relative de différentes mesures visant à promouvoir le développement des compétences, ainsi qu'une éducation de qualité pour tous", a déclaré Esther Duflo, co-fondatrice et co-directrice de J-PAL.

"Ce programme de rachat d'actions à Impact illustre la volonté de BNP Paribas d'aider ses clients à innover et à se développer de manière durable, et ce à travers toutes les activités de BNP Paribas, y compris le Strategic Equity" a déclaré Barbara Genicot, responsable Vente Dérivés Actions Entreprise pour la France, le Benelux et la Suisse chez BNP Paribas. "Nous sommes fiers de pouvoir accompagner BIC et de soutenir les travaux de recherche de J-PAL" a ajouté Bénédicte Thibord, responsable du Corporate Broking et du Business Development chez Exane BNP Paribas.