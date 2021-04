BIC : en tête du SRD

BIC : en tête du SRD









Crédit photo © Bic

(Boursier.com) — BIC s'offre la tête du SRD à l'ouverture du marché parisien à la faveur d'un gain de 4% à 52,8 euros. Un mouvement haussier à relier à une note d'Oddo BHF qui est passé à 'surperformance' sur le titre en visant 64 euros. Si les marchés ciblés par BIC restent matures, les axes stratégiques devraient alimenter la croissance de l'activité (volonté de rejoindre +5% par ans) et enrayer le déclin des marges (qui progresseraient même de 150 pb en 2021), détaille l'analyste. La valorisation actuelle est modeste (FCF yield environ 10%) et laisse apparaitre une décote importante à la fois par rapport aux principaux comparables boursiers et à la moyenne historique de BIC en bourse. A court terme, le risk reward semble favorable et le T1 pourrait constituer un premier catalyseur positif (reprise de la croissance organique du CA), ajoute le broker.