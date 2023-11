BIC : en pointe !

(Boursier.com) — Bic progresse de 1,2% à 61,15 euros ce vendredi, alors que le broker Oddo BHF reste à 'surperformance' sur le dossier avec un objectif de cours qui passe de 73 à 79 euros. Le chiffre d'affaires du groupe sur 9 mois s'est établi à 1,737 milliard d'euros, en hausse de 7,1% à taux de change constants, de +3,8% à base comparable et de +9,8% sur 12 mois glissants (1,707 MdE en 2022). La croissance a été portée par les ventes en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

Les trois divisions ont contribué à la croissance, à commencer par Blade Excellence et Human Expression. Le chiffre d'affaires généré par l'e-commerce a encore progressé de 13% à taux de change constants, ce qui porte la part totale des ventes en ligne à 12,6%, à comparer à 11,7% il y a un an...

La marge d'exploitation ajustée s'est établie à 260,4 ME, soit à 15% (15,7% un an plus tôt). Elle a été affectée par la forte inflation des coûts (matières premières et électricité) au S1 2023, une absorption moins favorable des coûts fixes et un effet de change défavorable, des facteurs négatifs en partie compensés par l'impact favorable résultant des ajustements de prix et du mix.

Le résultat net part du groupe s'est établi à 181,4 ME sur 9 mois (186,2 ME à la même époque en 2022). Le résultat net part du groupe ajusté ressort à 190,7 ME, contre 200,1 ME un an plus tôt.

A fin septembre 2023, la situation nette de trésorerie s'est établie à 308,3 ME, après prise en compte d'un montant de 97,3 ME de rachat d'actions, reprises à un prix moyen de 59,14 euros par action.

Perspectives 2023 confirmées

La croissance du chiffre d'affaires de l'exercice 2023 devrait être comprise entre 5% et 7% à taux de change constants grâce à l'effet combiné de hausses de prix et d'amélioration du mix. "Nous prévoyons d'améliorer le résultat d'exploitation ajusté et la marge d'exploitation ajustée de l'exercice 2023, ainsi que la marge brute, des tendances qui seront toutefois partiellement compensées par la poursuite des investissements d'exploitation et dans le soutien à la marque, pour mener à bien notre ambition dans le cadre du plan Horizon et soutenir une croissance rentable à long terme", a précisé le groupe.

La génération des flux nets de trésorerie disponible devrait dépasser 200 ME, pour la 5e année consécutive...