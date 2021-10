Bic : en pointe

(Boursier.com) — Bic a choisi de s'associer à Avient pour renforcer son engagement en matière d'économie circulaire. "Pour relever le défi d'intégrer davantage de matériaux recyclés dans un nouveau rasoir pour femmes plus durable, les équipes de BIC ont choisi le TPE à contenu recyclé reSound d'Avient. Ce matériau, également connu sous le nom d'élastomère thermoplastique, offre un toucher doux et anti-dérapant et est hautement colorable. Formulé pour atteindre 62 % de matière recyclée, ce TPE haute performance permet à BIC de proposer un produit en ligne avec ses ambitions d'améliorer la performance environnementale de ses produits" explique le groupe.

Le nouveau manche du Bic Soleil Click 5 est l'application concrète la plus récente de cette volonté de proposer des produits avec plus de bénéfices environnementaux. En combinant le TPE reSound R avec un plastique transparent également recyclé, le manche du BIC Soleil Click 5 atteint plus de 40% de contenu recyclé au total, tout en conservant la même qualité de rasage recherchée par les consommateurs de BIC. Rechargeable, il suffit de changer la tête du rasoir pour l'utiliser plus longtemps. Le lancement est prévu au printemps 2022.

"Ce nouveau manche de rasoir, développé avec Avient est une nouvelle avancée passionnante dans notre démarche globale d'explorer de nouvelles ou alternatives solutions pour transformer nos produits, nos process de fabrication et nos emballages", déclare Thomas Brette, Group Insights and Innovation Officer chez Bic. "Dans le cadre de notre engagement de réduire l'impact environnemental de nos produits, nous nous sommes engagés l'année dernière à utiliser 50 % de plastique recyclé ou alternatif dans nos produits d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, toutes nos équipes, notamment en R&D et au niveau de toute la chaine d'approvisionnement développent constamment des solutions innovantes qui limitent l'impact de nos produits sur l'environnement, tout en créant des produits de tous les jours responsables et abordables."