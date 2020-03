BIC : dividende réduit et programme de rachat de titres suspendu

Crédit photo © Bic

BIC suspend son programme de rachat de titres et réduit le montant de son dividende 2019. Face à la progression continue de l'épidémie mondiale de Covid-19, le Conseil d'Administration a en effet décidé d'ajuster la politique d'allocation du capital pour l'année 2020, afin de prendre en compte l'environnement économique sans précédent.

Si le Groupe peut s'appuyer sur son modèle économique intégré et son bilan solide, le niveau d'incertitude quant à l'ampleur et la durée de la crise nécessite une réallocation du cash-flow de la Société afin de protéger ses opérations et de renforcer ses positions concurrentielles.

Par conséquent, le CA a décidé, d'une part, de suspendre le programme de rachat d'actions jusqu'à nouvel ordre et, d'autre part, de réduire le dividende proposé pour l'année fiscale 2019 à 2,45 euros par action, contre 3,45 euros initialement proposé. Le dividende sera voté lors de l'Assemblée Générale de la Société le 20 mai 2020.

Comme mentionné précédemment, la situation financière du Groupe BIC reste solide avec une position nette de trésorerie légèrement supérieure à 170 millions d'euros à la mi-mars, et le Groupe a confirmé son accès à la liquidité avec ses partenaires bancaires historiques. Partout dans le monde, les collaborateurs continuent à travailler afin d'assurer la continuité des opérations, en mobilisant tous les canaux de distribution pour maintenir le service aux clients et répondre à la demande des consommateurs. Dans le même temps, un contrôle strict des coûts, des besoins en fonds de roulement et des investissements industriels a été mis en place.