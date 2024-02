BIC : distribuera 1,42 euro de dividende exceptionnel

(Boursier.com) — A 526,1 ME, le chiffre d'affaires de BIC au 4e trimestre 2023 augmente de +15,9% à taux de change constants (+2,4% à base comparable), dont +13,5 points imputables à l'Argentine. Cette croissance est portée par la croissance à deux chiffres enregistrée en Amérique latine et à la performance soutenue en Europe, notamment dans la division Blade Excellence.

Pour 2023, le chiffre d'affaires de BIC s'établit à 2,263 milliards d'euros. Il progresse de 9,2% à taux de change constants (+3,5% à base comparable), dont +5,5 points imputables à l'Argentine.

La marge brute au 4e trimestre 2023 ressort à 51,6%, soit une hausse de 5,4 points. La marge brute en 2023 est de 50,7%, soit une hausse de 2,4 points, portée par l'impact favorable du rapport de prix et de mix et l'amélioration du processus de production et d'achat. Ces effets positifs ont été partiellement compensés par l'inflation des coûts (matières premières et électricité), l'absorption défavorable des coûts fixes et la variation des taux de change (principalement USD/MXN, USD/ARS et EUR/TRY - la couverture EUR/USD ayant un impact favorable) ainsi que la dégradation du mix lié à la moindre contribution de l'activité Briquets aux Etats-Unis.

La marge d'exploitation ajustée au 4e trimestre 2023 s'établit à 13,8% (8,2% au 4e trimestre 2022), soit une hausse de 5,6 points. La marge d'exploitation ajustée en 2023 ressort à 14,7% (14% en 2022). L'impact positif de l'amélioration de la marge brute a été partiellement compensé par la hausse des dépenses d'exploitation et des investissements dans le soutien à la marque.

Le résultat net part du Groupe en 2023 s'établit à 226,5 ME (198,6 ME en 2022). Il ressort à 5,30 euros par action. Le taux d'imposition effectif en 2023 était de 27,6%, à comparer à 28,4% en 2022.

Les flux nets de trésorerie liés à l'activité d'exploitation ont atteint 469,2 ME en 2023, soutenus par de bonnes performances commerciales. La variation défavorable du besoin en fonds de roulement, à hauteur de 27,4 ME, imputable à la baisse des stocks, a été plus que compensée par la hausse des créances clients et la baisse des dettes fournisseurs.

Les flux nets de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions en 2023 se sont élevés à 248,7 ME. A fin décembre 2023, la situation nette de trésorerie ressort à 385,4 ME, après prise en compte du versement de dividendes et de 116,2 ME de rachat d'actions.

Rémunération des actionnaires

Un dividende ordinaire de 2,56 euros par action a été versé le 31 mai 2023. A fin 2023, le montant d'actions rachetées par société BIC s'élevait à 116,2 ME, dont 100 ME pour annulation et 16,2 ME d'actions gratuites à attribuer (intéressement à long terme). Au total, 1.951.722 actions ont été rachetées à un prix unitaire moyen de 59,52 euros.

Au titre de 2023, le Conseil d'Administration de BIC a décidé de proposer un dividende total de 4,27 euros par action comprenant un dividende ordinaire de 2,85 euros par action à verser le 12 juin 2024, et un dividende exceptionnel de 1,42 euro par action à verser le 18 septembre 2024.

En 2024, jusqu'à 40 ME seront alloués au programme de rachat d'actions.

Perspectives 2024

La croissance du chiffre d'affaires de BIC en 2024 devrait être comprise entre +5% et +7% à taux de change constants grâce à l'effet des volumes, du prix et du mix. En 2024, le groupe attend une légère amélioration de la marge d'exploitation ajustée, grâce à un effet de levier positif sur les coûts d'exploitation.

Le groupe poursuivra ses efforts visant à augmenter la marge d'exploitation en vue de soutenir une croissance rentable à long terme, conformément à nos objectifs pour 2025. La génération de flux nets de trésorerie disponible devrait être supérieure à 220 ME en 2024.

"Nous abordons l'exercice 2024 avec dynamisme et confiance, nos priorités étant axées sur une exécution commerciale rigoureuse et une innovation permanente. Conformément à nos objectifs stratégiques, nous continuerons à mettre à profit le lancement de nouveaux produits et à saisir les opportunités de développement géographique, tout en dégageant des marges solides grâce à l'optimisation de notre processus opérationnel, le tout en vue de maximiser nos flux nets de trésorerie disponible", commente Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC.