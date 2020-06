BIC compte sur Iprova pour accélérer dans l'innovation

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BIC annonce un partenariat avec l'entreprise technologique Iprova pour lancer le "BIC Iprova Invention Lab".

"Ce lab vise à renforcer la capacité d'innovation de BIC et soutenir ses activités de Recherche et Développement (R&D)", explique le groupe qui compte s'appuyer sur l'approche d'Iprova basée sur le machine learning et l'utilisation des données.

Le lab aidera BIC "à anticiper et répondre aux nouvelles attentes des consommateurs grâce à des inventions inédites conçues exactement pour leurs besoins".

Le lancement de ce lab fait suite au succès de deux projets pilotes qui avaient pour objectif de renforcer les avantages consommateurs pour les produits de papeterie et de rasage de BIC. Les deux sociétés ont entamé leur collaboration en janvier 2019. La première mission du lab portera sur la catégorie papeterie.