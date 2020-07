Bic change de Directeur Financier

Bic change de Directeur Financier









Crédit photo © Bic

(Boursier.com) — Le groupe Bic a annoncé la nomination, à compter de ce lundi 6 juillet, de Jim DiPietro au poste de Conseiller Stratégique de Gonzalve Bich, Directeur Général. Jim DiPietro quitte ses fonctions de Directeur Général Délégué et Directeur Financier.

Chad Spooner succède à Jim DiPietro en tant que Directeur Financier et membre du Comité Exécutif. Chad Spooner a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la finance et était précédemment Directeur Financier de Slingshot Health, une start-up spécialisée dans les technologies de la santé. Il a débuté sa carrière chez General Electric, où il a occupé différents postes de management en audit et en planification financière avant de devenir responsable financier chez GE Energy.