Bic : cartes sur table

Bic : cartes sur table









Crédit photo © Bic

(Boursier.com) — Bic remonte de 0,7% à 49,40 euros, alors que le nouveau plan stratégique du groupe a été bien accueilli par le marché boursier. Dans le cadre de ce plan, le management vise 50 millions d'euros d'économies annualisées et la génération d'au moins 200 millions de flux nets de trésorerie par an d'ici 2022. Il table également sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires d'environ 5%, avec notamment l'objectif de réaliser au moins 10% de ses ventes dans le commerce en ligne.

"L'objectif de ce plan "Horizon" est non seulement de consolider et de renforcer ce qui a fait le succès du groupe depuis plus de 75 ans, mais d'aller bien au-delà, notamment en se développant sur des marchés adjacents afin d'assurer une croissance durable et rentable à long-terme", explique la direction.

"Mon ambition est de transformer Bic, aujourd'hui ancré sur son excellence industrielle et centré sur son réseau de distribution, vers un groupe agile, davantage tourné vers le consommateur, et en constante recherche de plus d'efficacité et de moins de complexité", a expliqué Gonzalve Bich, Directeur général du groupe

Bic a aussi fixé un taux de distribution du dividende ordinaire compris entre 40% et 50% du bénéfice net par action normalisé. Parmi les derniers avis de brokers, Kepler Cheuvreux a revalorisé le dossier de 42 à 46 euros.