Bic : au rebond

Bic : au rebond









Crédit photo © Bic

(Boursier.com) — Bic remonte de 6,3% ce mercredi à 48,25 euros en bourse de Paris. Parmi les derniers avis d'analystes, Exane BNP Paribas est repassé de 'neutre' à 'surperformance' en ciblant un cours de 60 euros. L'amélioration de l'activité pourrait être sensible dans certaines parties du monde, en Asie en particulier... Au 1er trimestre 2020 le chiffre d'affaires du groupe était ressorti en baisse de 14,1% en publié et de 13,8% à base comparable à 357 ME (415,4 ME au T1 2019). L'impact défavorable de la variation des devises (-0,4 point) s'expliquait principalement par la dépréciation du Réal brésilien partiellement compensée par la hausse du dollar américain par rapport à l'euro. Le Résultat net Part du Groupe avait reculé à 25 ME et le Résultat net Part du Groupe par action était passé de 0,87 à 0,56 euro. L'impact du COVID-19 a pesé environ 2 à 3 points sur la variation du chiffre d'affaires au cours du 1er trimestre 2020 à base comparable.

À fin mars 2020, la position nette de trésorerie était de 143,2 millions d'euros. Bic a indiqué logiquement que ses perspectives initiales pour l'année 2020 n'étaient plus valables. Le 27 mars dernier, le Conseil d'Administration avait décidé d'interrompre le programme de rachat d'actions et de réduire le dividende de 29% à 2,45 euros. Les comptes semestriels du groupe seront détaillés le 29 juillet prochain...