Bic annonce le lancement de son programme de rachat d'actions à impact ESG

(Boursier.com) — Bic annonce le lancement de son programme de rachat d'actions à impact ESG pour un montant de 40 millions d'euros. La période de rachat des titres courra du 12 mars 2021 au 16 décembre 2021 au plus tard. Le prix maximum d'acquisition est fixé à 100 euros.

Le programme sera réalisé par Exane BNP Paribas, sur la base de l'autorisation accordée par l'Assemblée Générale des Actionnaires de Bic du 20 Mai 2020 et dans le cadre du Règlement "Abus de marché" et du règlement délégué "Safe Harbour Regulation".

Ce programme est en cohérence avec la vision et la "Raison d'Etre" de Bic de créer de la valeur et d'en faire bénéficier toutes ses parties-prenantes. La superformance réalisée lors du rachat des titres sera allouée au Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), le centre de recherche mondial dirigé par les professeurs Abhijit Banerjee, Esther Duflo et Ben Olken et à la Fondation d'entreprise Bic pour l'Education.