BIC : acquisition de Rocketbook

(Boursier.com) — BIC annonce la signature d'un accord relatif à l'acquisition de 100% de Rocketbook, la première marque américaine de carnets intelligents réutilisables, basée à Boston, Massachusetts. Cet accord est subordonné à la réalisation de certaines conditions comme il est d'usage dans ce type de transactions. L'acquisition conforte BIC dans sa mission de fournir aux consommateurs du monde entier des produits essentiels de haute qualité, sûrs et abordables. Le segment de l'écriture numérique est un marché en pleine expansion et les produits innovants de Rocketbook, associés à l'expertise industrielle, à la force du réseau de distribution et à la présence mondiale de BIC, constituent des opportunités de croissance considérables. La transaction sera structurée sur la base d'un paiement initial de 34 millions d'euros (40 millions de dollars), et d'un paiement différé dont le montant sera déterminé sur la base des performances futures de Rocketbook. La finalisation (closing) est prévue avant la fin de l'année.

Fondée en 2014 par Joe Lemay et Jake Epstein, Rocketbook est une société profitable et en forte croissance, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 32 millions de dollars en 2020 (environ 27 millions d'euros), en progression annuelle de 35%. La gamme de produits phares de Rocketbook inclut les cahiers réutilisables Rocketbook Core et Rocketbook Fusion qui s'utilisent avec un stylo effaçable, et qui sont connectés au cloud via une application permettant le téléchargement du contenu. Disponible à la vente sur Amazon, sur le site getrocketbook.com et auprès d'autres distributeurs pour moins de 40 dollars, le Rocketbook Core Notebook est le cahier réutilisable le plus vendu sur Amazon.

L'acquisition renforce l'activité Papeterie de BIC avec l'ajout d'un segment de marché très porteur. Le marché de l'écriture numérique est composé de quatre segments : carnets 'intelligents', stylos 'intelligents', tablettes graphiques et stylets. Grâce à une croissance comprise entre 5 et 10% environ par an ('mid-to-high single-digit'), ce marché devrait atteindre quatre milliards d'euros à horizon 2025. La gamme de produits innovants et abordables de Rocketbook vient s'ajouter à la gamme d'instruments d'écriture existante de BIC, offrant ainsi aux consommateurs un écosystème complet et durable pour écrire et créer. L'étendue du réseau de distribution et la présence internationale de BIC constituent un puissant moteur de croissance, et permettront d'élargir la distribution de Rocketbook, qui réalise actuellement 70% de son chiffre d'affaires aux États-Unis.