BHP va sortir du FTSE, bonne ou mauvaise nouvelle pour Londres ?

BHP va sortir du FTSE, bonne ou mauvaise nouvelle pour Londres ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Coup dur ou bonne nouvelle pour la City ? Les avis sur la prochaine sortie de BHP de l'indice FTSE 100 sont partagés (les actionnaires doivent encore donner leur feu vert au changement de structure de cotation). Bien que la perte de la deuxième plus importante société de l'indice phare britannique en termes de capitalisation puisse nuire au prestige de la place londonienne, la sortie du géant minier pourrait rendre l'indice de référence un peu plus respectueux des critères ESG et donner une pondération plus élevée aux valeurs actuellement dans la ligne de mire des investisseurs, telles que les grandes technologies.

"L'exploitation minière n'est pas un secteur qui s'accorde nécessairement avec les investisseurs orientés ESG, et l'industrie est notoirement volatile", explique à 'Bloomberg', Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell. "Certains investisseurs peuvent donc être tentés de faire valoir qu'une moindre dépendance à l'égard des bénéfices et dividendes imprévisibles des mineurs pourrait être une bonne chose".

L'exil de BHP du FTSE 100 pourrait ainsi accélérer la réorientation du marché londonien vers les entreprises innovantes et à forte croissance. D'autant que le marché des IPO est en plein boom outre-Manche. Depuis le début de l'année, les entreprises technologiques, dont le fournisseur de cybersécurité Darktrace, la fintech Wise et la société de semi-conducteurs Alphawave IP, ont notamment fait leur entrée sur le marché boursier de la capitale britannique. Au global, avec 71 introductions en bourse qui ont permis de lever un total de 16,7 milliards de dollars cette année, Londres enregistre son niveau d'activité le plus élevé depuis 2014, tant en termes de nombre d'opérations que d'argent récolté, selon les données compilées par 'Bloomberg'.

Le fait de s'éloigner de la vieille économie pourrait également rendre l'indice de référence britannique plus attrayant pour les investisseurs frustrés par le manque de valeurs de croissance par rapport aux États-Unis, qui a contribué à des années de sous-performance.

Toutefois, malgré une valeur boursière d'environ 130 milliards de livres, BHP ne représente qu'environ 2,6% du FTSE 100 en raison de sa double cotation. Après la sortie de BHP, le secteur minier conserverait ainsi un poids important dans l'indice alors qu'avec une pondération d'environ 10%, il constitue actuellement le deuxième plus grand sous-groupe du FTSE derrière l'industrie pharmaceutique.

Pour d'autres observateurs, ce départ pourrait malgré tout porter un coup à l'image de la ville en tant que centre financier mondial. Depuis le vote du Brexit en 2016, Londres a fait tout ce qu'elle pouvait pour préserver son statut. Or, cette sortie de BHP pourrait affaiblir la perception de l'indice en tant que référence internationale, explique Joshua Mahony, analyste de marché senior chez 'IG Group'. Et pour ceux qui recherchent des dividendes, cette sortie sera une perte. "Il est clair que c'est un coup dur de perdre un tel poids lourd", ajoute Neil Wilson, analyste de marché chez 'Markets.com'. "Cependant, un peu moins d'exploitation minière, un peu plus de place pour les technologies émergentes n'est sûrement pas une mauvaise chose".