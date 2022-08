BHP : les bénéfices s'envolent, le dividende aussi

(Boursier.com) — Bénéfices records pour BHP ! Surfant sur l'envolée des matières premières, le premier groupe minier mondial a dégagé un bénéfice sous-jacent de 21,3 milliards de dollars au cours de l'exercice clos fin juin, en hausse de 26%, alors que son free cash-flow a atteint 24,3 Mds$. La société, issue de la fusion entre BHP et Billiton en 2001, versera un dividende final record de 3,25$ par action. Le colosse minier souhaite continuer à augmenter la production de sa branche de minerai de fer, la plus rémunératrice, avec à terme l'objectif d'une production de 330 millions de tonnes par an. Il continue également d'évaluer les options pour accroître ses volumes de cuivre et de nickel. Une nouvelle mine de potasse géante au Canada est par ailleurs en bonne voie pour démarrer ses opérations en 2026.

Le patron de la firme basée à Melbourne, Mike Henry, a déclaré que l'émergence de la Chine après les restrictions dues à la pandémie de Covid-19 fournirait un "vent arrière" à l'économie mondiale : "nous pensons qu'au cours des six à 12 prochains mois, la Chine, au mieux, apportera une certaine stabilité à la croissance mondiale et contribuera à compenser une partie du ralentissement que nous constatons ailleurs". La Chine représente généralement plus de 60% des revenus de BHP.

Bien que BHP soit confronté à la pression d'un ralentissement des économies avancées, d'une hausse des coûts et d'un resserrement des marchés du travail, il y aura des opportunités pour les mineurs à faibles coûts car l'inflation fait également monter les prix, a souligné la société. Les coûts de production des principaux actifs ont augmenté de 13% en raison de problèmes liés au Covid et de la hausse des prix du diesel et de l'électricité.

Ces résultats historiques et ces commentaires favorables de BHP tranchent avec ceux de son concurrent Rio Tinto. Ce dernier a récemment annoncé une baisse de 29% de ses bénéfices au premier semestre et a réduit de plus de moitié son dividende, citant le ralentissement de la demande de la Chine et les problèmes au sein de la chaîne d'approvisionnement.

BHP s'est envolé de plus de 5,5% à Sydney ce matin, sur un sommet de 19 mois.