BHP : au sommet après les nombreuses annonces

BHP : au sommet après les nombreuses annonces









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans une actualité assez calme en ce 17 août, BHP se distingue à Londres. Au plus haut historique, le titre du géant minier bondit de plus de 7%. Il faut dire que le groupe australien a dévoilé des résultats annuels en très forte hausse tout en annonçant sa sortie du pétrole et du gaz ainsi qu'une modification de sa structure de cotation. La firme choie également ses actionnaires puisqu'elle versera un solde de dividende de 2 dollars par action, ce qui portera la distribution totale sur l'année à 3,01 dollars par titre, soit 10,1 Mds$.

Sur l'exercice clos fin juin, BHP a enregistré un bénéfice courant de 17,08 milliards de dollars contre 9,06 Mds$ un an plus tôt alors que le cash-flow opérationnel s'est envolé de 73% à 27,23 Mds$. L'Ebitda sous-jacent a flambé de 69% à 37,38 Mds$.

BHP prévoit donc de simplifier sa structure en supprimant sa double cotation primaire à Londres et Sydney, cette dernière devant devenir la principale place de négociation du groupe. La firme sera néanmoins toujours cotée à Londres, Johannesburg et New York. "Le moment est venu d'unifier la structure d'entreprise de BHP", a déclaré Ken MacKenzie, président de BHP. "BHP sera plus simple et plus efficace, avec une plus grande flexibilité pour façonner notre portefeuille pour l'avenir".

Le groupe va également céder ses activités pétrolières et gazières à Woodside Petroleum en échange d'actions qu'il distribuera à ses propres actionnaires. Sous la houlette de Mike Henry, directeur général de l'entreprise depuis janvier 2020, BHP entreprend les plus importants changements depuis son rapprochement avec Billiton il y a 20 ans. Depuis sa nomination, M. Henry cherche à orienter la société vers les métaux et les minéraux qui bénéficieront des efforts mondiaux visant à réduire les émissions, à électrifier les villes et à nourrir une population mondiale croissante.

BHP génère l'essentiel de ses bénéfices grâce au minerai de fer et au cuivre - un métal qui est au coeur de la transition énergétique verte - et a bénéficié de la flambée des prix de ces deux matières premières au cours de l'année écoulée. La société tente également de vendre ses opérations de charbon thermique et se développe dans le nickel, un matériau vital pour les batteries rechargeables.

BHP a par ailleurs approuvé la première étape de la construction de la mine de potasse de Jansen, dans la province de Saskatchewan, au Canada, après des années d'hésitation quant à son coût opérationnel élevé. L'investissement initial est estimé à 5,7 milliards de dollars. L'exploitation, qui devrait entrer en production en 2027, fera de BHP l'un des principaux producteurs mondiaux de ce nutriment végétal. "La potasse offre à BHP un effet de levier accru sur les principales mégatendances mondiales, notamment l'augmentation de la population, l'évolution des régimes alimentaires, la décarbonisation et l'amélioration de la gestion de l'environnement", selon la société.