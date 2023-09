BforBank se transforme et lance une proposition de valeur inédite sur le marché des banques en ligne

(Boursier.com) — Acteur historique de la banque en ligne, BforBank ouvre un nouveau chapitre de son histoire : la filiale du groupe Crédit Agricole se réinvente et lance une nouvelle proposition de valeur. Dans un monde toujours plus digitalisé où les attentes des clients évoluent constamment, BforBank décide de remettre l'humain au coeur de sa proposition. BforBank invente un nouveau genre, celui de la banque digitale relationnelle.

Avec ce positionnement, elle entend devenir l'un des leaders du marché en Europe d'ici 2030.

Une nouvelle vision de la banque en ligne

Pour BforBank le constat est simple, la banque en ligne de demain sera humaine et relationnelle. Remettre l'humain au coeur c'est à la fois être à l'écoute des attentes de ses clients et leur proposer une nouvelle relation plus en proximité avec leur banque en ligne en étant accessible à tous, partout, tout le temps. Une étude menée avec Ipsos souligne par ailleurs que 63% des Français déclarent qu'ils souhaitent davantage de services liés au contact avec leur conseiller [1] (appel de bienvenue, bilan annuel sur ses finances, un service client joignable à tout moment via tous les canaux...).

Le groupe Crédit Agricole convaincu par cette vision a décidé de donner à sa banque en ligne les moyens d'une transformation profonde à travers un nouveau positionnement.

Olivier Gavalda, Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A. en charge de la Banque Universelle, déclare : "BforBank représente un levier de conquête digitale important en France et en Europe pour le Crédit Agricole. Nous sommes convaincus de la pertinence de cette nouvelle offre, dont la dimension relationnelle centrale fait écho à notre raison d'être : agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société."

Le meilleur du digital, l'humain en plus

L'objectif pour BforBank?: accompagner ses clients vers le bien-être financier, c'est-à-dire la capacité à gérer efficacement leurs finances, à se sentir en contrôle et à maintenir un équilibre entre les revenus, les dépenses, l'épargne et les investissements.

C'est pourquoi BforBank lance aujourd'hui une nouvelle offre co-construite avec ses clients grâce à l'insight community BforBank, une communauté de 500 testeurs.

Accessible à tous les nouveaux clients, sans condition de revenu et sans engagement, BforBank propose au lancement deux offres, BforBASIC gratuite, et BforZEN à 4 euros par mois. Ces dernières comprennent l'essentiel de la banque au quotidien, virements instantanés gratuits, opérations en temps réel, carte virtuelle sécurisée... Les clients retrouveront en plus dans l'offre BforZEN un bilan annuel avec un conseiller, des assurances et assistances supplémentaires ainsi que des paiements sans frais hors zone euro [2].

BforBank place l'écoute au coeur de sa démarche. Elle inaugure un service client accessible par téléphone 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Les conseillers BforBank pourront aussi être contactés via l'appli, par chat, et sur les réseaux sociaux...

Socle technologique de base

Ces offres s'accompagnent d'une toute nouvelle application mobile basée sur un socle technologique de pointe permettant de renforcer l'agilité de BforBank. Ce n'est qu'un début, grâce à l'écoute constante de ses clients et aux évolutions technologiques apportées, BforBank s'enrichira en continu de nouvelles fonctionnalités et produits bancaires attendus par ses clients

L'offre bancaire de BforBank s'enrichira dès le 1er semestre 2024 de nouveaux produits d'épargne (livrets réglementés, bourse, assurance-vie...). Les clients historiques auront accès à la nouvelle offre courant 2024.

"Ce repositionnement est ambitieux : nous voulons proposer le meilleur du digital et de l'humain à nos clients. Pour y arriver, nous disposons de plusieurs atouts qui feront la différence sur le marché : nous sommes de vrais banquiers, appartenant au 1er groupe bancaire français. Nous disposons d'un socle technologique qui permettra à notre offre d'être agile et évolutive. Cette combinaison sera renforcée par un relationnel étroit avec un conseiller. Ainsi, nos clients seront autonomes mais jamais seuls" explique Jean-Bernard Mas, Directeur Général de BforBank.

Nouvelle offre, nouveau visage

Cette nouvelle offre s'accompagne aussi d'un nouveau visage pour BforBank. Imaginée avec l'agence W, sa nouvelle identité de marque, dominée par la couleur bleue, reflète des codes plus innovants, disruptifs, en phase avec son nouveau positionnement.

Son logo évolue également, et est désormais accompagné d'une grenouille souriante, inspirée par la forme de la lettre B, et qui symbolise la bienveillance, l'agilité et le progrès.

(1) Etude menée par Ipsos pour BforBank - 2023 / (2) Jusqu'à 1.000 euros par mois.