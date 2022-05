Beyond Meat : une vraie boucherie !

(Boursier.com) — Beyond Meat plonge de 28% avant bourse à Wall Street, après la publication d'un creusement de sa perte nette au premier trimestre, du fait de la hausse des coûts et des remises. Le titre avait déjà décroché de près de 14% hier soir et poursuit donc sa dégringolade. Le producteur californien de substituts de viande à partir de plantes chute donc sous son prix d'introduction. Il est attendu à 19$ environ, loin des 25$ fixés lors de l'IPO de mai 2019. Pour le premier trimestre fiscal, les revenus ont été de 109,5 millions de dollars, en hausse de 1,2% en glissement annuel, alors que la perte nette s'est creusée à 100,5 millions de dollars et 1,58$ par titre. L'Ebitda ajusté est en pertes de 78,9 millions de dollars. Le groupe maintient tout de même ses prévisions 2022 de revenus.