Beyond Meat : plus nerveux ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Beyond Meat retombe de 4,4% à Wall Street ce vendredi, le broker Citigroup ayant entamé le suivi du titre avec un avis à 'vendre' en attendant les comptes du groupe qui ne devraient pas créer la même surprise qu'au T1... Rappelons que le consensus de marché avait été pulvérisé pour le premier trimestre : Le groupe avait en effet profité d'une demande accrue pour ses produits végétariens de la part des supermarchés et épiceries. Les ventes trimestrielles avaient ainsi plus que doublé à plus de 97 millions de dollars, contre 88 millions de consensus.

Le bénéfice net a représenté 1,8 million de dollars soit 3 cents par action sur le trimestre clos fin mars, contre une perte de 6,6 millions un an auparavant. Le consensus était situé à 7 cents de perte par action sur le trimestre clos.

Le groupe a réagi avec intelligence face à la crise, reportant les lignes de produits dédiées aux services alimentaires sur le 'retail'. Il a récemment conclu un accord avec Amazon Fresh et annoncé début juillet la commercialisation de steaks végétaux dans les supermarchés Freshippo du groupe Alibaba, de quoi marquer ses grands débuts dans la vente au détail en Chine. L'annonce avait été saluée par Wall Street qui temporise désormais autour du dossier...