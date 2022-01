Beyond Meat : les vendeurs à découvert l'adorent

(Boursier.com) — Chouchou des investisseurs lors de son arrivée à Wall Street en mai 2019, Beyond Meat est aujourd'hui délaissé par les opérateurs. Le titre est devenu le plus 'shorté' au sein de l'indice Russell 1000 avec des positions courtes qui représentent 37% des actions en circulation, selon les données de la société d'analyse financière S3 Partners reprises par 'Bloomberg'. Le spécialiste des steaks aux protéines végétales a vu sa valeur boursière fondre de 46% au cours des 12 derniers mois, contre un gain de 21% pour l'indice Russell 1000. Les derniers résultats et prévisions de la firme californienne ont déçu les analystes alors que la concurrence est de plus en plus féroce sur le segment de marché des substituts de viande d'origine végétale.