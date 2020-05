Beyond Meat flambe après les comptes

(Boursier.com) — Beyond Meat grimpe de près de 10% en pré-séance à Wall Street, le groupe ayant battu le consensus de marché pour le premier trimestre. Le groupe a profité d'une demande accrue pour ses produits végétariens de la part des supermarchés et épiceries. Les ventes trimestrielles ont... plus que doublé à plus de 97 millions de dollars, contre 88 millions de consensus. Le bénéfice net a représenté 1,8 million de dollars soit 3 cents par action sur le trimestre clos fin mars, contre une perte de 6,6 millions un an auparavant. Le consensus était de 7 cents de perte par action sur le trimestre clos. Le groupe a réagi avec intelligence face à la crise, reportant les lignes de produits dédiées aux services alimentaires sur le retail. Il a récemment conclu un accord avec Amazon Fresh...