Beyond Meat flambe à Wall Street, malgré ses pertes massives

(Boursier.com) — Beyond Meat, star déchue de Wall Street et leader des substituts de viande à base de plantes, s'enflamme avant bourse. Le groupe a réalisé au quatrième trimestre des revenus proches de 80 millions de dollars, à comparer à un consensus de marché de 76 millions de dollars. Les ventes domestiques américaines ont également dépassé les attentes de marché. Ethan Brown, le CEO de l'affaire, juge que Beyond Meat fait de solides progrès dans sa transition vers un modèle de croissance soutenable. Quoi qu'il en soit, les revenus trimestriels ont tout de même chuté de 21%, ce qui n'est pas vraiment la définition du terme de croissance.

Le groupe envisage désormais, pour l'exercice entamé, des revenus allant de 375 à 415 millions de dollars, entourant le consensus des analystes. Sur le trimestre clos, la perte ajustée d'Ebitda ressort à 56 millions de dollars et le groupe continue de griller du cash à un rythme soutenu. Les réserves de cash en fin de période étaient de 310 millions de dollars. Le groupe réduit ses effectifs et dépenses pour redresser ses marges, mais il n'est pas encore sorti d'affaire. La perte nette trimestrielle ressort à 67 millions de dollars, 1,05$ par titre, ce qui représente 84% des revenus...