Beyond Meat corrige le tir

Beyond Meat corrige le tir









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Beyond Meat est attendu en net repli à Wall Street ce vendredi, après avoir publié une perte trimestrielle de 31 cents par action, soit 7 cents de plus que prévu par le marché en moyenne. Les perspectives du groupe sont prudentes en raison des commandes "plus conservatrices" des clients en raison de l'incertitude liée à la situation sanitaire...

Le spécialiste des steaks aux protéines végétales avait déjà dévoilé une perte trimestrielle plus importante que prévu, en raison de la hausse des coûts de transport, du lancement de nouveaux produits et de la fermeture des restaurants au trimestre précédent clos fin mars, le groupe californien avait ainsi essuyé une perte ajustée par action de 42 cents contre 19 cents attendus par les analystes.