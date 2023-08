Beyond Meat : chute après son warning, forte baisse de la demande pour ses produits végétaux

(Boursier.com) — Beyond Meat s'effondrait de 12% dans les échanges post-séance à Wall Street, logiquement sanctionné après son avertissement sur résultats. Le spécialiste des substituts de viande à base de plantes a déclaré qu'il était peu probable qu'il atteigne son objectif de flux de trésorerie positif au second semestre 2023. Il a également revu à la baisse ses perspectives de ventes annuelles.

"En ce qui concerne l'objectif précédemment déclaré de la société d'atteindre des flux de trésorerie positifs au cours du second semestre 2023, à la lumière des vents contraires plus importants que prévu sur les consommateurs et les catégories et de leur impact prévu sur les revenus nets, la société estime désormais qu'il est peu probable qu'il soit respecté dans les délais impartis ", a déclaré Beyond Meat dans un communiqué. La direction reste concentrée sur "la réalisation d'opérations positives en matière de flux de trésorerie" en réduisant les coûts, et s'attend à "une consommation de trésorerie significativement réduite" pour le reste de 2023.

La société a fait état d'une faiblesse du marché américain et a réduit ses perspectives de revenus pour 2023 dans une fourchette de 360 à 380 millions de dollars, contre une guidance précédente allant jusqu'à 415 millions de dollars. Le directeur général, Ethan Brown, a précisé que Beyond Meat s'attend à une croissance modeste des ventes aux troisième et quatrième trimestre par rapport à l'année précédente. L'entreprise a licencié des travailleurs et réduit ses coûts d'exploitation pour préserver ses liquidités. Au 1er juillet, la société disposait de 211 millions de dollars de liquidités, contre 259 M$ au trimestre précédent. Aux États-Unis, les ventes ont chuté tant dans le commerce de détail que dans la restauration, malgré quelques remises accrues et moins de produits envoyés en liquidation.

Sur les trois mois clos fin juin, Beyond Meat a essuyé une perte nette (réduite) de 53,5 millions de dollars ou 0,83$ par titre pour un chiffre d'affaires de 102 M$, en retrait de 31%. Le consensus. Les revenus ont notamment fondu de 40% aux USA. "Nous allons être beaucoup plus agressifs dans notre marketing", a déclaré E.Brown lors de la conférence de présentation. "C'est une question d'éducation. Les faits sont là. Les avantages pour la santé de nos produits sont très forts". Le dirigeant a précisé que Beyond Meat avait contacté certains de ses concurrents pour discuter de la manière de travailler ensemble sur des publicités qui aideraient à changer la perception du consommateur sur le segment.