Beyond Meat chute après des résultats décevants

Beyond Meat chute après des résultats décevants









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Beyond Meat est sous-pression avant bourse à Wall Street. Le spécialiste des steaks aux protéines végétales a dévoilé une perte trimestrielle plus importante que prévu, en raison de la hausse des coûts de transport, du lancement de nouveaux produits et de la fermeture des restaurants. Sur le trimestre clos fin mars, le groupe californien a essuyé une perte ajustée par action de 42 cents contre 19 cents attendus par les analystes.

Les revenus ont progressé de 11% à 108,2 M$, contre un consensus de 113,7 M$.

"À plus court terme, nous revenons prudemment à la pratique consistant à émettre des prévisions (ndlr : annuelles), en commençant par les revenus nets, car nous avons récemment commencé à observer un lent ralentissement au sein des services alimentaires, tant au niveau national que sur certains marchés internationaux", a déclaré le PDG Ethan Brown. Le groupe vise des ventes entre 135 et 150 M$ sur le trimestre en cours, contre un consensus de 142,8 M$.