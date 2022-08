Beyond Meat : avertissement et réduction d'effectifs, programme saignant

(Boursier.com) — Les affaires ne s'arrangent pas pour Beyond Meat. Le producteur californien de substituts de viande à partir de plantes, dont le titre a été divisé par deux depuis le premier janvier, perdait encore du terrain post-séance à New York après avoir lancé un avertissement sur ses revenus annuels. La société californienne, confrontée à une demande volatile pour ses produits à prix relativement élevé, voit de plus en plus d'acheteurs abandonner ses hamburgers à base de plantes pour des produits à base de protéines animales moins chers.

Beyond Meat anticipe désormais des ventes dans une fourchette de 470 à 520 millions de dollars cette année contre une précédente guidance allant de 560 à 620 M$. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a reculé de 1,6% à 147 millions de dollars, contre un consensus de 149,2 M$. La bonne nouvelle vient de l'international où les revenus ont progressé de 7%, principalement grâce à des volumes plus élevés. Les consommateurs étrangers se sont révélés plus disposés à remplacer la viande par des produits alternatifs que ne l'ont été les Américains.

"La pression inflationniste actuelle est une préoccupation importante pour l'industrie de la viande d'origine végétale", a expliqué à 'Bloomberg' Shoggi M. Ezeizat, analyste chez Third Bridge. "Les flexitariens pourraient facilement revenir à des protéines animales à moindre coût alors qu'ils cherchent à réduire leurs dépenses discrétionnaires". Lors de la conférence analystes suivant la présentation des comptes, le directeur général de Beyond, Ethan Brown, a reconnu que les habitudes d'achat des consommateurs se sont éloignées de la viande végétale.

Dans cet environnement peu porteur et alors que le groupe est lancé dans une course coûteuse pour augmenter sa production et mettre de nouveaux produits sur le marché, le management a annoncé la suppression de 4% de ses effectifs. Des réductions de postes qui devraient générer des économies annuelles d'environ 8 millions de dollars. Sur le deuxième trimestre, la firme a essuyé une perte nette de 1,53$ par titre (1,18$ de consensus) alors que la trésorerie et équivalents de trésorerie atteignait 455 M$ à la fin du trimestre, contre 548 M$ à la fin des trois mois précédents.