Best Buy s'envole à Wall Street après les résultats

(Boursier.com) — Best Buy bondit de 7% avant bourse à Wall Street ce mardi. Le géant américain de la distribution de produits d'électronique grand public a dépassé les attentes de marché pour le troisième trimestre fiscal. En outre, le groupe table sur une baisse des ventes annuelles moins prononcée que prévu, les promotions agressives ayant apparemment limité l'impact du ralentissement de la demande. Pour le troisième trimestre, l'activité a reculé de 10,4% à comparable, mais les analystes s'attendaient à pire encore. Sur l'année, le groupe envisage un déclin de l'activité à comparable de 10%, contre une guidance antérieure de -11%. Le bénéfice opérationnel ajusté annuel est attendu légèrement supérieur à 4%. Le détaillant en électronique grand public et appareils électroménagers a fait état d'une amélioration de la situation des stocks. Le bénéfice net trimestriel est tombé à 277 millions de dollars, ou 1,22$ par action, contre 499 millions de dollars, ou 2$ par action, il y a un an. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a été de 1,38$, contre un consensus FactSet de 1$ environ. Le groupe a par ailleurs repris ses rachats d'actions.