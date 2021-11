Best Buy s'effondre après les annonces

(Boursier.com) — Best Buy, le distributeur américain de produits électroniques, s'effondre littéralement avant bourse à Wall Street. Le groupe a publié pour son troisième trimestre fiscal 2022, clos fin octobre 2021, des revenus totalisant 11,91 milliards de dollars, en légère hausse en glissement annuel, avec une progression de 2% à comparable sur le marché domestique. La base de comparaison était très difficile, avec une expansion de 22,6% l'an dernier, à la même époque, sur le marché US. Le bénéfice dilué GAAP trimestriel par action a grimpé de 35% à 2$. Le bpa ajusté a progressé de 1% à 2,08$. Le consensus était de 1,91$ de bénéfice trimestriel ajusté par action pour 11,58 milliard de revenus.

Best Buy dope par ailleurs sa guidance de croissance à comparable entre 10,5 et 11,5% sur l'exercice. Néanmoins, le groupe se montre prudent concernant la si cruciale période des fêtes de fin d'année. Il table, pour son quatrième trimestre fiscal 2022, sur des revenus allant de 16,4 à 16,9 milliards (consensus 16,7 milliards) et une évolution à comparable allant de -2% à +1%. Le taux de marge brute non-GAAP est anticipé en déclin de 30 points de base environ en glissement annuel. Sur l'exercice, les ventes ressortiraient ainsi entre 51,8 et 52,3 milliards de dollars, pour un taux non-GAAP de marge brute en légère hausse.