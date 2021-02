Best Buy : retour à la réalité ?

Best Buy : retour à la réalité ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Best Buy corrige de plus de 5% en début de séance à Wall Street sous les 108$ dans un marché actif, alors que le colosse américain de la distribution de produits électroniques a publié pour son quatrième trimestre fiscal, clos fin janvier, des ventes à comparable en augmentation de 12,6% contre 14% de consensus. Le titre trébuche donc à Wall Street, alors que la guidance annuelle est prudente après la flambée de la demande due au coronavirus. Sur l'année entamée, le groupe vise une performance à comparable allant de -2% à +1%, alors que les analystes tablaient sur une augmentation de 1,6%. Les revenus trimestriels sont ressortis à 16,9 milliards, contre 15,2 milliards un an avant. La marge opérationnelle ajustée a été de 6,9%. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 3,48$ contre 2,9$ un an plus tôt.