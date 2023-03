Best Buy : résultats mitigés

(Boursier.com) — Best Buy, le géant américain de la distribution de produits électroniques, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 2,61$, contre 2,73$ un an avant. La marge opérationnelle ajustée s'est tassée à 4,8% contre 5,1% un an auparavant. Les revenus ont été de 14,73 milliards de dollars, contre 16,36 milliards pour la période correspondante, un an avant. Le consensus était de 2,11$ de bénéfice ajusté par action pour 14,72 milliards de dollars de revenus. Le groupe augmente de 5% son dividende trimestriel à 92 cents. Il table désormais, pour l'exercice 2024 juste entamé, sur un bénéfice ajusté dilué par action allant de 5,7 à 6,5$, tandis que le consensus de place était de 6,7$.