Best Buy rassure, le titre grimpe

(Boursier.com) — Best Buy grimpe en pré-séance à Wall Street après avoir confirmé ses objectifs annuels. Le géant américain de la distribution de produits électroniques s'attend toujours à réaliser un chiffre d'affaires compris entre 43,8 et 45,2 milliards de dollars, en baisse par rapport à son dernier exercice avec un repli des ventes à périmètre comparable entre 3% et 6%. Le groupe table par ailleurs sur un recul de ses ventes, à périmètre comparable aux États-Unis, sur le trimestre en cours moins important que la baisse de 10% essuyée au premier trimestre.

La société et d'autres détaillants de biens discrétionnaires ont offert des remises plus importantes dans le but de contrer la faiblesse de la demande de téléviseurs, d'ordinateurs portables et d'autres produits électroniques alors que la forte inflation fait pression sur les portefeuilles des consommateurs.

Sur les trois mois clos fin avril, la firme a réalisé un bénéfice net de 244 millions de dollars ou 1,11$ par titre, contre un profit de 341 M$ et 1,49$ par action un an plus tôt. Le bpa ajusté a atteint 1,15$ contre 1,11$ de consensus. Les revenus ont reculé de 10,65 à 9,47 Mds$, légèrement inférieurs aux attentes des analystes. "Les clients se sentent clairement prudents et prennent des décisions de compromis alors qu'ils continuent de faire face à une inflation élevée et à une faible confiance des consommateurs", a déclaré le directeur général, Corie Barry.