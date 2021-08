Best Buy pulvérise le consensus

(Boursier.com) — Best Buy, le colosse américain de la distribution de produits électroniques, vient de publier des comptes du deuxième trimestre largement supérieurs aux attentes et de rehausser ses prévisions. Le bénéfice net trimestriel a représenté 734 millions de dollars et 2,90$ par titre, contre 432 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,98$, à comparer à un consensus FactSet de... 1,89$ seulement. Les revenus se sont établis à 11,85 milliards de dollars, contre 9,91 milliards sur la période correspondante de l'an dernier et 11,55 milliards de consensus. La croissance à magasins comparables a été extrêmement forte à 20%, contre un consensus de 17,2%. Corie Barry, la directrice générale du groupe, explique cette croissance par la demande soutenue et la forte consommation sur le marché américain.

L'activité devrait se tasser au troisième trimestre, mais beaucoup moins que prévu, puisque le groupe anticipe une baisse à comparable allant de 1 à 3%, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une chute de 9%. Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe prévoit une croissance à comparable allant de 9 à 11%, contre une guidance antérieure qui allait de 3 à 6%.