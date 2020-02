Best Buy ne voit qu'un impact de court terme du coronavirus

(Boursier.com) — Best Buy, le leader américain de la distribution de produits d'électronique grand public, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des comptes supérieurs aux attentes. Par ailleurs, le groupe estime que l'impact sur l'activité du coronavirus devrait être d'une durée relativement brève. Pour le trimestre clos, le bénéfice net est ressorti à 745 millions de dollars soit 2,84$ par titre, contre 735 millions de dollars et 2,69$ par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action du quatrième trimestre a représenté 2,90$, alors que le consensus FactSet était de 2,75$. Les revenus se sont élevés à 15,20 milliards de dollars, contre 14,80 milliards de dollars un an avant et 15,05 milliards de dollars de consensus. La croissance à comparable pour le trimestre a atteint 3,2% contre 1,9% de consensus. La croissance des ventes en ligne à comparable s'est élevée à 18,7%.

Matt Bilunas, le directeur financier de l'affaire, indique que la firme s'attend à ce que l'impact de l'épidémie de coronavirus se fasse essentiellement sentir sur le premier semestre. Le dirigeant évoque ainsi "une perturbation de court terme", qui n'affecte pas la stratégie de long terme. Pour le premier trimestre fiscal, Best Buy prévoit des revenus allant de 9,1 à 9,2 milliards de dollars, pour une croissance nulle ou allant jusqu'à +1%. Le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 1 et 1,05$, ce qui reste en ligne avec le consensus. Sur l'année, le groupe espère un chiffre d'affaires allant de 43,3 à 44,3 Mds$, pour une croissance à comparable de 0-2% et un bpa ajusté allant de 6,10 à 6,30$.