Best Buy multiplie ses bénéfices !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Best Buy a profité pleinement de la reprise américaine et des 'chèques de stimulus' de l'administration US. Ainsi, le distributeur américain de produits électroniques vient de relever ses estimations financières, en marge de la publication de comptes trimestriels supérieurs aux attentes. Pour le second trimestre fiscal, le groupe envisage une croissance à comparable de 17%, contre seulement 6% de consensus. La progression à comparable sur l'ensemble de l'exercice est estimée entre 3 et 6%, alors que la guidance antérieure allait de -2% à +1%.

Pour le premier trimestre, les revenus à comparable se sont envolés de plus de 37%, contre environ 23% de consensus. Le bénéfice GAAP dilué par action du premier trimestre a pratiquement quadruplé à 2,32$, alors que le bpa ajusté a plus que triplé à 2,23$. Les revenus ont totalisé 11,64 milliards de dollars, contre 8,56 milliards de dollars sur la période correspondante de l'an dernier. Le consensus de place sur la période était logé à 1,37$ de bénéfice ajusté par action et 10,34 milliards de dollars de facturations.