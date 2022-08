Best Buy : moins dramatique que prévu !

(Boursier.com) — Best Buy, le géant américain de la distribution de produits électroniques, a annoncé des comptes mitigés mais supérieurs aux attentes de marché pour son deuxième trimestre fiscal. Le bénéfice net sur ce trimestre clos fin juillet 2022 a été de 306 millions de dollars soit 1,35$ par titre, contre 734 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 1,54$, à comparer à un consensus FactSet de 1,27$. Les revenus ont régressé de 12,8% à 10,33 milliards de dollars, contre 11,85 milliards un an avant et 10,24 milliards de consensus. La directrice générale du groupe, Corie Barry, évoque un environnement de marché "clairement inégal". Pour l'exercice fiscal décalé 2023 en cours, le management table sur un déclin des ventes à comparable légèrement supérieur à celui de 12,1% rapporté au deuxième trimestre, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée d'environ 4%.