Best Buy explose le consensus

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Best Buy, le détaillant américain leader de l'électronique grand public, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 2,06$ à comparer à un consensus de 1,73$. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 11,85 milliards de dollars, contre 11 milliards de consensus. Sur la période correspondante de l'an dernier, les revenus ressortaient à 9,76 milliards. La croissance à comparable a été de 23%. Les ventes domestiques en ligne à comparable ont flambé de 174%. Le bénéfice ajusté par action s'est envolé de 82% en glissement annuel. Le bpa dilué GAAP a représenté 1,48$ sur ce troisième trimestre fiscal 2021, contre 1,1$ un an plus tôt. La marge opérationnelle GAAP a été de 4,7% contre 4% un an avant, alors que la marge opérationnelle ajustée s'est établie à 6,1% contre 4,2% un an auparavant.