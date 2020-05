Best Buy : en berne après le T1

Best Buy : en berne après le T1









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Best Buy recule de 3% ce jeudi à 79$, alors que le distributeur d'électronique grand public a fait état d'un repli de 5,3% de ses ventes à magasins comparables sur le trimestre clos le 2 mai, en raison des fermetures liées à l'épidémie de coronavirus. Le chiffre d'affaires, dont le recul a été limité par le décollage des ventes en ligne, est ressorti à 8,56 milliards de dollars, contre 9,14 milliards un an plus tôt.

Pour le premier trimestre fiscal, Best Buy prévoyait des revenus allant de 9,1 à 9,2 milliards de dollars, pour une croissance nulle ou allant jusqu'à +1%.

Rappelons que le leader américain de la distribution de produits d'électronique grand public, avait fait part pour son quatrième trimestre fiscal de comptes supérieurs aux attentes. Par ailleurs, le groupe estimait que l'impact sur l'activité du coronavirus devrait être d'une durée relativement brève...

Matt Bilunas, le directeur financier, avait indiqué que la firme s'attendait à ce que l'impact de l'épidémie de coronavirus se fasse essentiellement sentir sur le premier semestre. Le dirigeant évoquait ainsi "une perturbation de court terme", qui n'affecte pas la stratégie de long terme...