Best Buy dépasse les attentes, mais les prévisions restent prudentes

(Boursier.com) — Best Buy, géant américain de la distribution de produits électroniques, a annoncé pour le deuxième trimestre fiscal de son exercice décalé 2024, trimestre clos fin juillet, des revenus totalisant 9,58 milliards de dollars contre 10,33 milliards un an avant. Les revenus domestiques ont été de 8,89 milliards contre 9,57 milliards un an auparavant. La marge opérationnelle ajustée a décliné à 3,8% contre 4,1%. Le bénéfice ajusté dilué par action a été de 1,22$, contre 1,54$ pour la période comparable, l'an dernier. Le consensus était de 1,06$ de bénéfice ajusté par action pour 9,52 milliards de revenus. Le groupe anticipe, pour l'exercice, des revenus allant de 43,8 à 44,5 milliards, un recul de 4,5 à 6% de l'activité à comparable, et un bénéfice ajusté par action allant de 6 à 6,40$. La guidance de bpa est meilleure qu'attendu mais les prévisions d'activité sont revues en baisse.