Best Buy corrige après son avertissement

(Boursier.com) — Best Buy, le leader américain de la distribution de produits d'électronique de consommation, corrige avant bourse à Wall Street après un avertissement sur les résultats et les ventes. Le groupe a prévenu d'une baisse des ventes annuelles plus importante que celle précédemment estimée, dans un contexte d'inflation record limitant les dépenses en articles discrétionnaires tels que les ordinateurs et les téléviseurs. L'avertissement fait suite à une annonce similaire de Walmart lundi. "Alors que nous envisageons le second semestre de l'année, sur la base de l'incertitude persistante en ce qui concerne les conditions macro-économiques et la demande d'électronique grand public, il est difficile d'évaluer la durée de l'environnement de vente plus faible et l'impact sur notre activité", a déclaré le directeur financier de Best Buy, Matt Bilunas. La société a déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que les ventes comparables sur l'ensemble de l'année chutent dans une proportion voisine de 11%, par rapport à ses prévisions précédentes d'une baisse de 3% à 6%.

Les ventes à comparable du deuxième trimestre fiscal sont attendues maintenant en baisse de 13%, pour une marge opérationnelle ajustée d'environ 3,7%. La marge opérationnelle ajustée annuelle est anticipée à environ 4%, contre une fourchette antérieure allant de 5,2 à 5,4%.