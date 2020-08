Best Buy boudé malgré les comptes

(Boursier.com) — Best Buy, le géant américain de la distribution de produits d'électronique grand public, recule avant bourse à Wall Street. Le groupe a pourtant battu le consensus sur le trimestre clos. Pour ce second trimestre fiscal, le bénéfice net s'est élevé à 432 millions de dollars soit 1,65$ par titre, contre 238 millions de dollars et 89 cents par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,71$ (+58%), nettement supérieur aux attentes (1,08$).

Néanmoins, le groupe se montre prudent et prévient d'un ralentissement de croissance, après un second trimestre dynamique. Sur le trimestre clos, la croissance US à comparable est ressortie à 5%, contre 3,9% de consensus. Les revenus domestiques ont totalisé 9,1 milliards. Les revenus totaux ont grimpé de 3,9% à 9,9 milliards, contre 9,7 Mds$ de consensus. La croissance totale à comparable a été de 5,8%, contre 3,6% de consensus. Les ventes en ligne se sont envolées de 242% en glissement annuel avec les mesures de confinement. Le groupe ne fournit pas de guidance, et le management table juste sur un troisième trimestre en croissance, mais moins dynamique que le second.