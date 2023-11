Best Buy : best sell ?

(Boursier.com) — Best Buy, le détaillant américain en produits électroniques, perd 4% avant bourse à Wall Street. Le groupe a indiqué en effet qu'il s'attendait à un recul des revenus plus conséquent que prévu sur l'année fiscale 2024 en cours. Il envisage désormais une baisse de l'activité à périmètre comparable allant de 6 à 7,5% sur l'exercice, contre -4,5 à -6% auparavant. Pour le troisième trimestre fiscal juste clos, le groupe a affiché des ventes en déclin de 6,9% à comparable, un bénéfice dilué GAAP par action de 1,21$ et un bénéfice ajusté par action de 1,29$. Les revenus totaux ont été de 9,76 milliards de dollars, contre 10,59 milliards un an avant. La marge opérationnelle non-GAAP a reculé à 3,8%, contre 3,9% un an plus tôt. Le consensus était de 1,18$ de bpa ajusté trimestriel et 9,9 milliards de dollars de facturations.

Pour l'exercice 2024 dans son ensemble, les revenus sont attendus entre 43,1 et 43,7 milliards de dollars, soit une révision en baisse des estimations antérieures. Le bénéfice ajusté annuel par action est attendu entre 6 et 6,30$, contre 6 à 6,40$ précédemment.