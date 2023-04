Bernard Loiseau : 823 kE de perte en 2022 ; changement de gouvernance

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires réalisé par Bernard Loiseau est supérieur à celui de 2019. Le chiffre d'affaires réalisé est de 8,08 millions d'euros (6,25 ME en 2021). La fréquentation en baisse par rapport à 2019 est compensée par une hausse du ticket moyen. L'activité au 31 décembre 2022 n'est pas comparable à celle du 31 décembre 2021 compte tenu des périodes de fermetures liées à la Covid-19 l'an dernier.

Le résultat net est une perte de -823 kE (+326 kE un an plus tôt).

Le 25 janvier 2023 à effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2023, Bernard Loiseau SA a décidé la dissolution anticipée sans liquidation de la SAS Hostellerie des remparts, entrainant la transmission universelle de son patrimoine à la société Bernard Loiseau. Sur le premier semestre 2023, les SCI Dumaine, SCI Jacquemot et SCI des Remparts vont fusionner avec un effet rétroactif comptable et fiscal en date du 1er janvier 2023. Concernant la SCI des remparts apportée dans le cadre de l'avenant au contrat de fiducie, la fusion a été autorisée en date du 15 décembre 2022.

Perspectives

La stratégie "Ancrage 2023" se termine et l'exercice 2022, malgré une perte importante, montre une situation assainie. L'exercice 2023 permettra de mesurer pleinement les effets de la restructuration effectuée sur ces deux dernières années.

Le groupe reste en veille pour toute opportunité de développement, s'inscrivant dans son coeur de métier et susceptible de le renforcer.

Dividende

L'Assemblée générale mixte des actionnaires 2023 sera réunie au Relais Bernard Loiseau, à Saulieu, le vendredi 16 juin à 10h. Il n'y aura pas de proposition de distribution des dividendes à l'Assemblée générale mixte 2023.

Gouvernance

Le conseil d'administration de Bernard Loiseau SA, réuni le 20 avril 2023 a également :

- acté la démission de Mme Dominique Loiseau en tant que présidente à compter du 17 juin 2023, et décidé de la nommer présidente d'honneur à vie,

- acté le non-renouvellement du mandat de directeur général de M. Louis Ramé à compter du 17 juin, et de le nommer administrateur référent,

- décidé la nomination de Mme Bérangère Loiseau en tant que président directeur général réunissant ainsi les fonctions de directeur général et de président pour la durée de son mandat d'administrateur, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.