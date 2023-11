Berkshire : quelle est l'action mystère de Warren Buffett ?

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway a donc détaillé hier les dernières évolutions de son portefeuille actions, toujours dominé par Apple. De manière notable, constate 'Business Insider', le groupe d'Omaha a omis de déclarer un ou plusieurs titres dans sa mise à jour de portefeuille et a demandé au gendarme des marchés financiers américains, la SEC, de les traiter de manière confidentielle pour le moment. Buffett et son équipe avaient demandé et obtenu la même discrétion lorsqu'ils avaient constitué des participations dans Chevron, Verizon et Marsh & McLennan en 2020, car ils craignaient que la divulgation de paris incomplets ne fasse grimper les prix des actions et n'augmente leurs bases de coûts, relate encore Business Insider.