Berkshire Hathaway : Warren Buffett mise gros sur Verizon et Chevron

Berkshire Hathaway : Warren Buffett mise gros sur Verizon et Chevron









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway, le conglomérat dirigé par Warren Buffett, a annoncé plusieurs changements au sein de son portefeuille d'investissement. Le groupe a notamment dévoilé deux paris importants, l'un de 8,6 milliards de dollars dans Verizon, l'autre de 4,1 milliards dans Chevron, mais il a aussi renforcé ses positions dans Merck, Bristol-Myers Squibb, et AbbVie.

A l'inverse, les lignes Pfizer et JP Morgan ont été soldées. La société du gourou de Wall Street a également continué à réduire sa participation dans Wells Fargo et a soldé sa ligne PNC Financial Services. La firme a également diminué ses positions dans Apple même si le fabricant de l'iPhone constitue toujours la plus importante participation de Berkshire, cette dernière étant évaluée à environ 120 milliards de dollars à la fin 2020.