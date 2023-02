Berkshire Hathaway : Warren Buffett au sommet de son art ?

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway, la firme d'investissement de Warren Buffett, a publié ses comptes. L'oracle d'Omaha en a profité pour confirmer sa confiance durable dans l'économie américaine, qui a fait le succès de Berkshire durant plus d'un demi-siècle. Buffett a demandé aux investisseurs de se concentrer sur le long terme plutôt que sur les facteurs adverses actuels tels que l'inflation. L'investisseur légendaire a aussi défendu les rachats d'actions de Berkshire, chiffrés à 7,9 milliards de dollars en 2022, signalant sa confiance dans une sous-évaluation du groupe, à l'heure où Washington se montre assez critique vis-à-vis de cette pratique. Sur l'exercice clos, Berkshire a dégagé un bénéfice opérationnel record de près de 31 milliards de dollars, une "bonne année" pour Buffett, malgré les challenges auxquels certaines activités ont été confrontées. La perte nette de l'exercice ressort à 22,8 milliards de dollars, contre un gain de près de 90 milliards de dollars un an plus tôt. La perte nette s'explique par le fort recul en 2022 de certaines participations, Apple notamment, mais cette baisse de la valeur du portefeuille n'est que la conséquence de la correction générale des marchés l'an dernier. Buffett juge le bénéfice net volatil et préfère la mesure opérationnelle, représentative des activités.

Berkshire a déboursé 11,5 milliards de dollars en octobre pour s'offrir Alleghany, groupe d'assurance et de gestion d'actifs, mais parvient à terminer l'exercice 2022 avec près de 129 milliards de dollars de cash, suite notamment aux ventes d'actions TSMC (Taiwan Semi). Buffett, à tendance démocrate, a profité tout de même de sa lettre aux actionnaires pour tacler le président Joe Biden, qui a appelé à quadrupler la taxe de 1% sur les rachats d'actions des entreprises. Buffett a indiqué que celui qui jugeait les rachats d'actions nuisibles aux actionnaires ou au pays, ou particulièrement bénéfiques pour les dirigeants, était "soit un analphabète économique, soit un démagogue baratineur". Le gourou financier d'Omaha a aussi rappelé que Berkshire avait versé 32 milliards de dollars de taxes fédérales sur une décennie, tout en souhaitant payer plus encore durant la décennie future. Alors que le vice-président Gregory Abel, 60 ans, est pressenti comme successeur éventuel de Buffett, ce dernier a préféré louer dans sa lettre les qualités de Charlie Munger, vice-président âgé de 99 ans. Les deux vétérans participeront début mai au week-end annuel des actionnaires de Berkshire, le fameux 'Woodstock des capitalistes' qui se tient à Omaha.