Berkshire Hathaway : Warren Buffet fait volte-face dans l'aérien

(Boursier.com) — Warren Buffet fait marche arrière dans l’aérien. Moins d'un mois après avoir fait un pari contrariant sur l’industrie aérienne en achetant des actions Delta Air Lines, Berkshire Hathaway, la société d’investissement du gourou de Wall Street, a revendu environ 18% de sa participation dans le partenaire d’Air France KLM. Selon un document de la ‘Securities and Exchange Commission’, le conglomérat a également cédé un peu plus de 4% de sa part dans Southwest Airlines. Cette volte-face de l'oracle d'Omaha est assez rare pour être soulignée alors que Berkshire avait acquis, début mars, plus de 976.000 actions Delta pour environ 45,3 millions de dollars, soit un prix moyen de 46,40 dollars. Le titre a depuis été divisé par plus de deux et cote aujourd’hui moins de 22,5$.

Mis à mal par les mesures de confinement décrétées à travers le monde et les interdictions de voyager, tous les transporteurs de la planète sont aujourd’hui confrontés à une crise sans précédent. L’avenir des plus faibles s’écrit en pointillés. Delta, l'une des plus importantes compagnies au monde, a indiqué vendredi s'attendre à une baisse de ses recettes de 90% au cours des trois prochains mois. "Même si Delta brûle plus de 60 millions de dollars de cash chaque jour, nous savons que nous n'avons pas encore touché le fond", a averti le PDG Ed Bastian, en notant que le programme de vols d'avril sera "au moins 80% plus petit que prévu initialement», avec déjà plus de 115.000 vols annulés.

Berkshire est aussi actionnaire d'American Airlines et d'United Airlines Holdings, également guère épargnés par la crise actuelle.