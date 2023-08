Berkshire Hathaway : un trésor de guerre de plus en plus monstrueux

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway, la firme d'investissement de Warren Buffett, a de quoi faire des jaloux. La société qui a, comme à l'accoutumée, dévoilé ses comptes au cours du week-end, a enregistré un bénéfice opérationnel de 10,04 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 7% sur un an. Les résultats ont été largement tirés par la solidité de ses activités d'assurance. L'oracle d'Omaha avait pourtant averti lors de son assemblée annuelle en mai dernier que les bénéfices de la majorité de ses unités opérationnelles pourraient chuter cette année alors qu'une "période incroyable" pour l'économie américaine touche à sa fin.

La société, qui possède des entreprises telles que l'assureur Geico, BNSF Railway et le fabricant de vêtements de sport Brooks Running, a enregistré un bénéfice net trimestriel de 35,9 milliards de dollars, soit 24 775 dollars par action de classe A équivalente, contre un déficit de 43,8 Mds$ un an plus tôt.

Berkshire Hathaway a continué à accumuler des montagnes de cash, son trésor de guerre atteignant 147,4 milliards de dollars à la fin juin, le niveau le plus élevé depuis 2014. Bien qu'envieux, ce montant astronomique montre que le conglomérat a du mal à trouver de bonnes affaires dans un contexte de valorisations élevées. Faute de mieux, Berkshire a poursuivi de manière agressive ses rachats d'actions, à hauteur de 1,4 milliard de dollars au deuxième trimestre et de plus de 4 milliards de dollars au trimestre précédent. Mais avec la hausse du cours de l'action de Berkshire, cette stratégie - que Buffett a autrefois évitée - semble désormais moins attrayante.

A la fin du trimestre, Apple constituait toujours, et de très loin (plus de 50%), la première ligne du portefeuille boursier du gourou de Wall Street, devant Bank of America (environ 8%), American Express (7,5%), Coca-Cola (6,8%) et Chevron (5,5%).