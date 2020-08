Berkshire Hathaway : un énorme bénéfice... trompeur ?

Berkshire Hathaway : un énorme bénéfice... trompeur ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway, la firme de Warren Buffett, a publié durant le week-end ses comptes trimestriels. Le bénéfice opérationnel a corrigé de 10% en glissement annuel à 5,5 milliards de dollars, avec l'impact de la pandémie. En revanche, le bénéfice net du groupe a flambé de 86% à plus de 26 milliards de dollars, avec des gains sur investissements de 30 milliards de dollars. Rappelons néanmoins que Buffett et son acolyte Charlie Munger privilégient la mesure du bénéfice opérationnel, meilleure traduction de l'activité réelle. Autrement dit, le copieux bénéfice net dégagé, dopé par les plus-values, doit être considéré avec précaution. Le segment ferroviaire, utilities et énergie de Berkshire a vu son profit opérationnel régresser de 9% sur le trimestre, alors que les 'autres activités' ont décliné de 42% en termes de rentabilité opérationnelle.

Par ailleurs, la firme a dépensé 5,1 milliards de dollars pour des rachats de ses propres actions sur le trimestre clos, ce qui représente le plus important rachat d'actions trimestriel de l'histoire de Berkshire. Il faut dire que la firme de Buffett dispose d'un beau matelas de liquidités de 147 milliards de dollars (+10 milliards sur le trimestre).