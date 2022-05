Berkshire Hathaway se renforce encore dans Occidental Petroleum

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway grimpe au capital d'Occidental Petroleums. La société de Warren Buffett a racheté 5,9 millions d'actions supplémentaires du groupe pétrolier américain pour environ 336 millions de dollars, portant sa participation dans la société à 15,2%, montre un avis boursier publié mercredi soir. Les actions ont été achetées les 2 et 3 mai à un prix unitaire compris entre 56$ et 58,37$. Occidental, titre le plus performant sur le S&P 500 au premier trimestre, a vu ses actions flamber avec la hausse des prix du pétrole et les rachats de titres du gourou de Wall Street.