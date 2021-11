Berkshire Hathaway rate le consensus

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway, le groupe d'investissement de Warren Buffett, a dévoilé durant le week-end un profit trimestriel inférieur aux attentes de marché, du fait notamment des perturbations affectant les chaînes mondiales d'approvisionnement et des coûts liés au passage de l'ouragan Ida sur les USA, ainsi que des inondations en Europe qui ont plombé les activités d'assurance. Le groupe a affiché au troisième trimestre fiscal un bénéfice opérationnel en progression de 18% à 6,47 milliards de dollars, 4.331 dollars par action de catégorie A, contre 5,48 milliards un an plus tôt. Les analystes attendaient un bpa plus proche des 4.500$. Le bénéfice net a corrigé de 66% à 10,3 milliards de dollars, 6.882$ par action de classe A.

Le groupe a procédé à certaines cessions gonflant sa trésorerie. Berkshire a bouclé le mois de septembre avec un niveau de trésorerie et équivalents de 149,2 milliards de dollars. Le groupe d'Omaha, Nebraska, a racheté ses propres actions pour 7,6 milliards de dollars au troisième trimestre et 20,2 milliards sur neuf mois.